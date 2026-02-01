أول تعليق من القارئ محمد أبو ليلة بشأن فيديو مشاجرة سرادق العزاء

شارك القارئ الشيخ محمد أبو ليلة عددًا من الصور ظهر فيها بجلسة صلح وتراضٍ بينه وبين مُقدّم العزاء، كأول رد له على الجدل المثار حول مقطع الفيديو المُتداول مؤخرًا عبر مواقع التواصل .



وكتب القارئ محمد أبو ليلة علي حسابه الفيس بوك قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابى الكرام بخصوص الفيديو اللى كل الأحباب واخدينه لتكبير مُتابعينهم على الجروبات.. عيب.. سُمعة الناس مش لعبة وده كان مجرد سوء تفاهم بينى وبين أخى الصغير إسلام صابر وتم التراضى من فترة كبيرة وهذا موضوع قديم جداً".

وأضاف القارئ: "والمُغرضون هما اللى فتحوه للمشاكل بينه وبين الأستاذ إسلام".

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد سرادقات العزاء، أظهر وقوع مشادة بين قارئ العزاء وأحد الحاضرين وسط ذهول الحضور.

وظهر القارئ وهو يطلب من مقدم العزاء عدم الإذاعة قائلاً: "متذيعش لي خالص"، فرد الآخر: "أنا هحاسبك على الزقة دي بس احترامًا لأصحاب المكان، ليرد القارئ: "أنت اتهبلت ولا إيه؟".

وقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، حيث علّق البعض بانتقادات حادة، فيما أشار آخرون إلى غرابة المشهد وعدم توقع وقوع مشادة في مثل هذه المناسبات .



وجاءت بعض التعليقات كالآتي:"الشيخ ده شكله واكل ومتقل في الميتم لأن الخبطة باين مفعولها.

فيما علق آخر: اتفرجوا عالمسخرة، أدي القراء الزمان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قراء مناظر، شكلهم حلو يا أخي، حسبي الله ونعم الوكيل.