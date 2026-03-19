بسبب الرياح.. مصرع شخص سقط فوقه حائط فى قنا

لقى شخص مصرعه عقب سقوط حائط فوقه بسبب التقلبات الجوية الرياح الشديدة فى قرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص سقط عليه حائط فى قرية جراجوس التابعة لمركز قوص.

وتبين مصرع جهلان محمد سعيد أحمد 56 عاما، مقيم بقرية جراجوس بقوص،أثناء تواجده أسفل حائط، حيث تسببت شدة الرياح فى سقوط الحائط ما أدى لمصرعه فى الحال.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.