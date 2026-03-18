بشرى لأهالي قنا.. البدء الفوري في تطوير مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على البدء الفوري في تنفيذ مشروعين حيويين بقطاع الصحة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق المشترك مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية الصحية بمحافظة قنا.

وشملت الموافقة، إسناد الأعمال الإنشائية والبدء الفعلي خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ لمشروعات إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ الجديد، لرفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة، بمستشفى نجع حمادي العام، بالإضافة إلى إنشاء المبنى الإداري الجديد، بمستشفى أبوتشت المركزي، لتنظيم العمل الإداري وتوفير مساحات إضافية للخدمات الطبية.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية للمنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية ستقدم كافة التسهيلات لضمان سرعة التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح محافظ قنا، أن تطوير مستشفيات نجع حمادي وأبو تشت يعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن الصعيدي، وتقليل قوائم الانتظار في أقسام الطوارئ.



وأشار الببلاوي، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وجه بضرورة البدء الفوري في إجراءات الإسناد لضمان دخول هذه المباني الخدمة في أقرب وقت، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المستشفيات المركزية والعامة وتجهيزها بأحدث النظم.

وأضاف محافظ قنا، بأن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الصحة ومحافظة قنا، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الصحة بالمحافظة.





