سكرتير عام محافظة قنا يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز قوص

قاد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، يرافقه الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط مزلقان السكة الحديد وشارع النصر، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية بضرورة الحسم في مواجهة العشوائية وتعديات الباعة الجائلين، بمشاركة شرطة المرافق، وقسم الإشغالات، والحملة الميكانيكية، ونواب رئيس المركز.

استهدفت الحملة تطهير المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية بمركز قوص من التعديات التي تعيق حركة المشاة والسيارات، حيث تم إزالة كافة الفرش العشوائية التي كانت تسبب اختناقًا مروريًا بمحيط مزلقان السكة الحديد.

كما استهدفت الحملة، رفع الحواجز الحديدية والإسمنتية واللوحات الإعلانية غير المرخصة التي تتعدى على حرم الطريق العام، ومراجعة التراخيص للتأكد من التزام المحال التجارية بالمساحات المخصصة لها وعدم تجاوز الرصيف المخصص للمشاة.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مظاهر للعشوائية، مشيرًا إلى وجود تعليمات صارمة لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى تحت أي ظرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات المكبرة لرفع كافة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا ضرورة إخلاء الشوارع والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.