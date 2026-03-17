محملة بسيارة أجرة.. ضبط 72 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا

تمكنت حملة تموينية مكبرة، بإشراف المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم الرقابة التموينية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بدشنا، عبر سيارة أجرة كانت تحمل كمية كبيرة من أجولة الدقيق.

وأوضح القط، بأن الحملة أسفرت عن ضبط 72 جوال دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على منظومة توريد وتوزيع السلع الاستراتيجية.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إلى استمرار عمل اللجان والحملات بشكل مفاجئ لردع المخالفين والحفاظ على استقرار السلع التموينية بمدن وقرى المحافظة.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع المخابز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات القانونية.

وشدد محافظ قنا، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين، موجهًا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين لفرض الانضباط في الأسواق.