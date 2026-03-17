محافظ قنا: تعامل فورى مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية خلال العيد

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة بناء يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تكثيف المرور الميداني خلال أيام العيد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا مع القيادات التنفيذية، لمتابعة الاستعدادات خلال أيام عيد الفطر، والتأكيد على التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي محاولات للبناء المخالف خلال فترة الإجازات.

وشدد الببلاوي، على الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ يتم رصدها دون تهاون، مع استمرار الحملات الرقابية للحفاظ على الأراضي الزراعية، وفرض هيبة الدولة، وتطبيق القانون على الجميع، إلى جانب استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار اليوم، ورصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مع سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها.

ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المرور الميداني، والاستعانة بعناصر جديدة لرصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، والإبلاغ الفوري عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، لمتابعة جهود التصدي للتعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية.