محافظ قنا: حملات تموينية مكثفة لضمان توافر السلع خلال عيد الفطر

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاستباقية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق في كافة مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، العودة للعمل بالمخابز البلدية وإنتاج الخبز وفق مواعيد ما قبل شهر رمضان المبارك لتبدأ في تمام الساعة 7 صباحًا، مع تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها.

وأشار القط، إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة بالمديرية، وأخرى بكل إدارة تموينية للعمل خلال فترة العيد لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة والالتزام التام بالأسعار المقررة.

وشدد وكيل وزارة التموين بقنا، على ضرورة التأكد من توافر مخزون كافٍ من السلع الأساسية بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومتابعة شركات المطاحن بصفة دورية للتأكد من التزامها بإنتاج الدقيق المدعم وقيامها بصرف حصص المخابز بانتظام لضمان إنتاج وتوافر الخبز للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والإلتزام بالأسعار الرسمية، مع توفير الكميات اللازمة من اللحوم والدواجن لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف القط، أنه يتم متابعة توافر منتجات المواد البترولية بأنواعها بجميع محطات خدمة تموين السيارات، وضمان توافر أسطوانات البوتاجاز في جميع أنحاء المحافظة والبيع بالسعر الرسمي، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المناسبة، وتقديم أفضل الخدمات التموينية الممكنة.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، على تفعيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وأخرى فرعية بكافة الإدارات التموينية، وذلك لمتابعة الحالة التموينية أولًا بأول، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري لضمان انضباط الشارع القنائي خلال فترة الاحتفالات.