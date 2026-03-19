محافظ قنا يهنئ «انتصار رمضان» لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

هنأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، السيدة انتصار رمضان محمود عيد، ابنة محافظة قنا، لفوزها بلقب "الأم المثالية" للمحافظة لعام 2026، وذلك ضمن الإعلان الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وأعرب محافظ قنا عن بالغ اعتزازه وفخره بقصة كفاح السيدة انتصار، مؤكداً أنها تعد نموذجًا مشرفًا للمرأة الصعيدية التي تتسم بالصبر، والمثابرة، والقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بكل عزة وكرامة، من أجل بناء أسرة صالحة وناجحة تساهم في بناء الوطن.



وقال الببلاوي إن تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم رمزي لكل أم قنائية ضحت من أجل أبنائها، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تضع ملف المرأة وتمكينها على رأس أولوياتها.

جدير بالذكر أن السيدة انتصار، توفى زوجها في 1 يوليو 1997، بعد صراع مع المرض، وترك لها 3 أبناء ولدين وبنت.

الابن الأكبر أحمد، والآن حاصل على معهد عال قراءات، والثانية ألفت، مهندسة معمارية، والثالث أسامة محاسب، وكانت تعمل في شركة مطاحن مصر، وكافحت حتى ربت أبناءها، وما زال عطاءها مستمرا.