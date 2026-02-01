ضحية واقعة سرادق العزاء: كنت منتظر حقي وأصحاب العزاء حملوني الخطأ رغم براءتي

قال إسلام صابر، ضحية واقعة سرادق العزاء التي أعيد تداول صورها خلال الساعات الماضية، إنه كان ينتظر من أصحاب العزاء إنصافه وإعادة حقه، حتى لو كان مخطئًا في حق الشيخ، إلا أنه فوجئ بوقوفهم ضده ومساندتهم للشيخ محمد، وتحميله المسؤولية الكاملة عما حدث.

حالة الصراخ والفوضى

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2» وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أن أصحاب العزاء اعتبروه مخطئًا بسبب حالة الصراخ والفوضى التي شهدها المكان، مؤكدًا: «أنا معملتش مشكلة، المشكلة دخلت علينا مرة واحدة».

وأوضح أنه شعر بحزن شديد وتأثر نفسيًا بسبب عدم عودة حقه في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه فوّض أمره لله وظل يحمل ما بداخله لفترة طويلة، خاصة أنه كان يرى أن من يخطئ في حق الآخر هو من يجب أن يبادر بالاعتذار.

وأكد إسلام صابر أنه لم يكن راضيًا عن الصلح في البداية، وأن المبادرة جاءت من أهالي بلد الشيخ، مضيفًا: «كنت شايل جدًا ومفوض أمري لربنا وبقول يا رب هاتلي حقي»، إلى أن انتهت الأزمة لاحقًا بالصلح.