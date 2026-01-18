قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
أحمد موسى: الحكومة ستعلن خطة خفض الديون قريبا.. ومدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي
الأنبا إبراهيم إسحق: نصلي من أجل تعافي البابا تواضروس وعودته لمواصلة خدمته الرعوية
إصابة خطيرة للعيناوي لاعب المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
توك شو

العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة

نهال طايل
نهال طايل
محمد البدوي

قالت الإعلامية نهال طايل إن الثقة الزائدة في الأبناء بدعوى أنهم «كبروا» قد تُعرّضهم لمخاطر جسيمة، مؤكدة أن معيار الكِبر الحقيقي هو قدرة الابن أو الابنة على حماية النفس، وليس العمر أو المرحلة الدراسية.

التصرف السليم في المواقف

وأضافت طايل، خلال تقديم برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الطالب حتى في المرحلة الجامعية إذا لم يكن قادرًا على حماية نفسه والتصرف السليم في المواقف الخطرة؛ «يبقى ما كبرش ومحتاج أهله»، مشددة على أن كثيرًا من الفتيات في الجامعة قد يكنّ بسيطات وطيبات النية، وإذا لم يستطعن التمييز أو حماية أنفسهن؛ فذلك يعني أنهن ما زلن بحاجة للدعم والمتابعة.

وتابعت: «ما حدّش يكلّمني عن سن 6 أو 7 أو 8 أو حتى 10 سنين ويقول بنتي كبرت أو ابني كبر.. يروح درس لوحده ويرجع لوحده؟ لأ. إحنا في زمن تصفية حسابات مع العيال الصغيرة»، محذّرة من ترك الأطفال دون رقابة كافية في ظل تعقيدات الواقع.

الاعتماد على النفس

وأشارت إلى واقعة مأساوية حديثة راح ضحيتها خمسة أطفال بسبب انفجار سخان غاز داخل منزل أثناء غياب الوالدين، موضحة أن الطفل لا يملك القدرة على اكتشاف ماس كهربائي أو تسريب غاز أو خطأ في تركيب الأسطوانة، ما يؤكد خطورة الاعتماد على فكرة «الاعتماد على النفس» دون استعداد حقيقي.
 

توفير الأمان

واختتمت طايل حديثها بالتأكيد أن «العيشة مش إننا ناكل ونشرب ونرجع البيت وخلاص.. دي حياة ومسؤولية»، داعية الآباء والأمهات إلى الوعي والمتابعة المستمرة وتوفير الأمان قبل أي شيء.

نهال طايل الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل

