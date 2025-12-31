قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

تقى الجيزاوي

تحل المطربة الشعبية هدى، ضيفة في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، اليوم الأربعاء بمناسبة العام الجديد 2026، حيث تقدم مجموعة من أغانيها اللي حققت نجاحاً كبيراً مثل «بيعملولي أعمال» و«زكي يا زكي» و «مبروك عليكي» و«ما تسأل يا عم عليا»، وغيرها من الأغاني التي ذاع صيتها وحققت شهرة واسعة.

كما تكشف المطربة هدى خلال اللقاء العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والفنية مثل تعاونها مع المطرب عبد الباسط حمودة وهل تعيش قصة حب خلال الفترة الحالية، وما رأيها في قائمة المنقولات الزوجية ولماذا ترفض كتابتها لابنتها جميلة.

وفي نفس السياق طرحت المطربة الشعبية هدى أغنيتها الجديدة "جر ناعم" على طريقة الفيديو كليب، وإذاعتها على القنوات الفضائية منها قناة مزيكا والمولد.

كليب "جر ناعم" من كلمات أمل الطائر، وألحان هاني فاروق، وإدارة أعمال محمد عنتر، وتوزيع زيزو فاروق، ومدير تصوير رامي عادل، ومونتاج أحمد مجدي، وإخراج هيثم عنتر، ومستشار إعلامي موسى صبري.

وتظهر هدي في الأغنية بشكل ولوك مختلف تماما عن جميع الأغاني التي ظهرت بها في أغانيها الماضية، من حيث طريقة الصوت والموسيقى والأزياء المبهجة التي ظهرت بها في الكليب الذي تغازل فيه حبيبها بشكل مقسوم.

وتقول كلمات أغنية جر ناعم:

جر ناعم كلمات

خلي بالك انا طبعي نار

واما بقلب مفيش هزار

جر ناعم ماتجر ناعم

لما بتعصب حبيبي جر ناعم

جر ناعم ماتجر ناعم

يعني هدي اللعب حبة جر ناعم

دلعني دلع وانت تلاقيني

شيلاك في قلبي وفي نن عيني

حنن وهنن خليك حنين

ده انا كلمة حلوة يا ابني تراضيني

بالهداوة من غير خناق

دي القساوة هتجيب فراق

مرة خاصم مرة صالح

بس اوعى في مرة تنطق لفظ جارح

اهدى خالص ماتهدى خالص

ده اللي بينا حب اصلي مش مصالح

حبك في قلبي من الطفولة

من غير ما تقسى كلك رجولة

طبطب عليا تاخد عينيا

طبطب عليا تاخد عينيا

هدى الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل فضائية صدى البلد اغانى هدى

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

