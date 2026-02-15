الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تخفيضات كبيرة في معارض "أهلاً رمضان" لهذا العام، والتي تتراوح بين 10% و25% على السلع المختلفة، وفقاً لنوع كل منتج.

هذه المعارض تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة.

تخفيضات معارض أهلاً رمضان

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل تخفيضات "أهلاً رمضان" التي تعقد سنوياً لدعم السوق المحلي والمواطنين في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح أن التخفيضات على السلع تتفاوت بين 10% و25%، وأن الهدف من هذه المعارض هو تسهيل الوصول إلى السلع بأسعار مخفضة.

مسؤولية الغرف التجارية في خدمة المجتمع

اللافت أن هذه المعارض ليست جديدة على الغرف التجارية، بل هي جزء من دورها المجتمعي المستمر، حيث تهدف إلى خدمة كل من المواطن والتاجر على حد سواء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة “DMC”: أن الغرفة التجارية بالجيزة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم هذه المعارض بشكل مستمر من أجل تيسير الحياة على المواطنين خلال شهر رمضان.

الآلية التي تضمن تقديم الأسعار المخفضة

أشار المهندس أسامة الشاهد إلى الطريقة التي تعتمد عليها الغرفة التجارية بالجيزة لتقديم هذه التخفيضات، حيث تتحمل الغرفة كافة التكاليف المالية الخاصة بالمعارض، بدءاً من الإنشاءات وتجهيز "الستاندات" وصولاً إلى تأمين الأماكن.

وأضاف أن المعارض يتم تنظيمها بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتتمكن الغرفة من تأمين هذه المساحات للتجار بشكل مجاني تماماً.

تقليل حلقات تداول السلع

و أوضح الشاهد أن الغرفة التجارية تعتمد على تقليل حلقات تداول السلع من خلال اختيار المنتجين والمستوردين مباشرة، مما يساعد في تقليل التكلفة النهائية على المنتجات.

وقال: "نضغط على الموردين لتقديم خصومات حقيقية في مقابل إعفائهم من تكاليف العرض والدعاية"، مما يجعل المعارض بمثابة "رابح للجميع" حيث يستفيد التاجر من الإقبال الكثيف والدعاية المجانية، بينما يستفيد المواطن من الأسعار المخفضة.

افتتاح المعارض وتوزيعها الجغرافي

وفيما يتعلق بعدد المعارض، أعلن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن افتتاح 25 معرضاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي في شارع فيصل.

وقد حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء البارزين مثل وزير التموين، وزير الزراعة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة.

خطة الانتشار الجغرافي

وأكد الشاهد أن الغرفة تعتمد على الانتشار الجغرافي لهذه المعارض في مختلف أنحاء الجيزة لتقليل تكاليف المواصلات على المواطنين، مع توفير السلع الأساسية والضرورية لشهر رمضان بالقرب من أماكن سكنهم. وأضاف أن هذا التوزيع الجغرافي يساهم في تسهيل الوصول إلى المعارض وتلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.