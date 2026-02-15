قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تخفيضات كبيرة في معارض "أهلاً رمضان" لهذا العام، والتي تتراوح بين 10% و25% على السلع المختلفة، وفقاً لنوع كل منتج. 

هذه المعارض تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة.

تخفيضات معارض أهلاً رمضان

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل تخفيضات "أهلاً رمضان" التي تعقد سنوياً لدعم السوق المحلي والمواطنين في هذا الشهر الفضيل.

 وأوضح أن التخفيضات على السلع تتفاوت بين 10% و25%، وأن الهدف من هذه المعارض هو تسهيل الوصول إلى السلع بأسعار مخفضة.

مسؤولية الغرف التجارية في خدمة المجتمع

اللافت أن هذه المعارض ليست جديدة على الغرف التجارية، بل هي جزء من دورها المجتمعي المستمر، حيث تهدف إلى خدمة كل من المواطن والتاجر على حد سواء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة “DMC”: أن الغرفة التجارية بالجيزة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم هذه المعارض بشكل مستمر من أجل تيسير الحياة على المواطنين خلال شهر رمضان.

الآلية التي تضمن تقديم الأسعار المخفضة

أشار المهندس أسامة الشاهد إلى الطريقة التي تعتمد عليها الغرفة التجارية بالجيزة لتقديم هذه التخفيضات، حيث تتحمل الغرفة كافة التكاليف المالية الخاصة بالمعارض، بدءاً من الإنشاءات وتجهيز "الستاندات" وصولاً إلى تأمين الأماكن. 

وأضاف أن المعارض يتم تنظيمها بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتتمكن الغرفة من تأمين هذه المساحات للتجار بشكل مجاني تماماً.

تقليل حلقات تداول السلع

و أوضح الشاهد أن الغرفة التجارية تعتمد على تقليل حلقات تداول السلع من خلال اختيار المنتجين والمستوردين مباشرة، مما يساعد في تقليل التكلفة النهائية على المنتجات.

 وقال: "نضغط على الموردين لتقديم خصومات حقيقية في مقابل إعفائهم من تكاليف العرض والدعاية"، مما يجعل المعارض بمثابة "رابح للجميع" حيث يستفيد التاجر من الإقبال الكثيف والدعاية المجانية، بينما يستفيد المواطن من الأسعار المخفضة.

افتتاح المعارض وتوزيعها الجغرافي

وفيما يتعلق بعدد المعارض، أعلن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن افتتاح 25 معرضاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي في شارع فيصل.

 وقد حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء البارزين مثل وزير التموين، وزير الزراعة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة.

خطة الانتشار الجغرافي

وأكد الشاهد أن الغرفة تعتمد على الانتشار الجغرافي لهذه المعارض في مختلف أنحاء الجيزة لتقليل تكاليف المواصلات على المواطنين، مع توفير السلع الأساسية والضرورية لشهر رمضان بالقرب من أماكن سكنهم. وأضاف أن هذا التوزيع الجغرافي يساهم في تسهيل الوصول إلى المعارض وتلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.

أهلاً رمضان السلع اهلا رمصان معارض وشوادر اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد