وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
ارتفاع أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 24 الأعلى قيمة
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
برلمان

برلماني: قرارات الرئيس السيسي انحياز واضح للمواطن البسيط ورسالة حاسمة ضد جشع الأسواق

فريدة محمد

أعرب اللواء حازم حمادى عضو مجلس النواب عن دعمه الكامل لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية عاجلة، مؤكدًا أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب شهر رمضان، حيث تتزايد الأعباء على الأسر المصرية.

وأشار " حمادي" فى بيان له أصدره اليوم إلى أن توجيه الرئيس بسرعة صرف الدعم النقدي المباشر، وصرف مرتبات فبراير قبل حلول الشهر الكريم، يعكس إحساسًا صادقًا بالمسؤولية تجاه المواطن، ويعزز من القدرة الشرائية في فترة تشهد ارتفاعًا موسميًا في الطلب مشيداً بدعم قطاع الصحة، وتوفير العلاج للحالات الحرجة وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، واعتبر اللواء حازم حمادى أن هذه الإجراءات تمثل بعدًا إنسانيًا مهمًا في منظومة الحماية الاجتماعية، وتؤكد أن الدولة تنظر للمواطن باعتباره أولوية أولى.

 حملات رقابية موسعة ومكثفة على الأسواق

وطالب الحكومة بإطلاق حملات رقابية موسعة ومكثفة على الأسواق، خاصة في المناطق الشعبية والقرى، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، وعدم السماح لأي تاجر باستغلال قرارات الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما دعا إلى تفعيل دور المجتمع المدني والغرف التجارية في ضبط الأسواق، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمراقبة حركة السلع والإبلاغ عن أي مخالفات.

وشدد على أن الدولة أوفت بوعدها وإنجازات للمواطن البسيط، ويبقى على الحكومة أن توجه رسالة حاسمة بأن زمن جشع الأسواق قد انتهى، وأن كرامة المواطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
 

