برلماني: قرارات الرئيس السيسي انحياز واضح للمواطن البسيط ورسالة حاسمة ضد جشع الأسواق

أعرب اللواء حازم حمادى عضو مجلس النواب عن دعمه الكامل لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية عاجلة، مؤكدًا أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب شهر رمضان، حيث تتزايد الأعباء على الأسر المصرية.

وأشار " حمادي" فى بيان له أصدره اليوم إلى أن توجيه الرئيس بسرعة صرف الدعم النقدي المباشر، وصرف مرتبات فبراير قبل حلول الشهر الكريم، يعكس إحساسًا صادقًا بالمسؤولية تجاه المواطن، ويعزز من القدرة الشرائية في فترة تشهد ارتفاعًا موسميًا في الطلب مشيداً بدعم قطاع الصحة، وتوفير العلاج للحالات الحرجة وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، واعتبر اللواء حازم حمادى أن هذه الإجراءات تمثل بعدًا إنسانيًا مهمًا في منظومة الحماية الاجتماعية، وتؤكد أن الدولة تنظر للمواطن باعتباره أولوية أولى.

حملات رقابية موسعة ومكثفة على الأسواق

وطالب الحكومة بإطلاق حملات رقابية موسعة ومكثفة على الأسواق، خاصة في المناطق الشعبية والقرى، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، وعدم السماح لأي تاجر باستغلال قرارات الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما دعا إلى تفعيل دور المجتمع المدني والغرف التجارية في ضبط الأسواق، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمراقبة حركة السلع والإبلاغ عن أي مخالفات.

وشدد على أن الدولة أوفت بوعدها وإنجازات للمواطن البسيط، ويبقى على الحكومة أن توجه رسالة حاسمة بأن زمن جشع الأسواق قد انتهى، وأن كرامة المواطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

