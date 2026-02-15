قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ساهم في استرداد طابا..وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
ارتفاع أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 24 الأعلى قيمة
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو الليثي: شهر رمضان يجعل نفوسنا أرقى ومشاعرنا أجمل

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر: ايام ونستقبل شهر من أعظم وأجمل شهور العام وهو شهر رمضان المعظم الذى أنزل الله فيه القرأن شهر رمضان بنفحاتة الإيمانية وعاداته الروحية وصلواته وقيامه وتراويح وصدقاته وكل عباداتة الجميلة اللى بتقربنا من اللة سبحانة وتعالى.

وتابع عمرو الليثي: شهر رمضان بكل الخير الذي يأتي معه وكل الإيمان الذي نعيشه، وكل الروحانيات التي نمارسها طوال ايامة وليالية، شهر رمضان الذي يجعل نفوسنا أرقى ومشاعرنا أجمل ونشعر فيه اننا فى معية الله سبحانة وتعالى واننا الية اقرب، كل عام وحضراتكم جميعا بالف خير وربنا يعيدة عليكم وعلى كل الامة الاسلامية بالخير والسعادة. 

وعلي جانب آخر أضاف عمرو الليثي: لم تكن صدفة ان ربنا يختبرك بتجربة صعبة فتقوم تصلى وتدعى كتير ان ربنا يهونها عليك لم تكن صدفة ان حاجة تضيع منك علشان ربنا كاتبلك الاحسن واللى انت هتكتشفة قدام لم تكن صدفة انك تروح مكان معين فى وقت معين فيبقى ليك رزق لم تكن صدفة  انك لما وقعت فى ورطة صعبة فاكتشفت حواليك ناس لم تكن تحبهم بتحبهم او ماكنتش حسن الظن بيهم لم تكن صدفة انك فجاءة تلاقى رسايل بطريقة غير مباشرة تكون طبطبة من ربنا عليك لتخفيف اوجاعك او همومك رسايل بتقول لك : انا معاك، بس اصبر شوية، وهتلاقى كل الخير اللى انت مستنية، دى كلها مش صدف بتحصل من غير ترتيب، مش صدف مافيهاش خطة لحياتنا وكل خطوة من خطواتنا، دى كلها مواعيد ربنا بس هو اللى مقدرها .. عارف لية .. علشان طول الوقت تلجأ إليه فى عز الضيق اللى بتحسه والحزن اللى بيوجعك ، لأنه وحده اللى هينجيك ويفرحك ويعوضك بكل الخير اللى عمرك ما كنت بتحلم بية. 

برنامج أبواب الخير

وعلي جانب آخر يحمل البرنامج العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويساهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

يذاع برنامج أبواب الخير خلال شهر رمضان من السبت الي الأربعاء في الثالثة عصراً قبل الإفطار والإعادة في السابعة مساء بإذاعة راديو مصر.

عمرو الليثي برنامج أبواب الخير الإعلامي عمرو الليثي شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

ترشيحاتنا

الزمالك

قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. تعرف عليها

رونالدو

عودة مستحيلة.. 4 عوائق كبرى تبعد رونالدو عن مانشستر يونايتد

كسوف الشمس

النهار يطفئ أنواره لدقائق.. أطول كسوف شمسي في القرن يحول السماء إلى مشهد لا ينسى

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد