عمرو الليثي: شهر رمضان يجعل نفوسنا أرقى ومشاعرنا أجمل

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر: ايام ونستقبل شهر من أعظم وأجمل شهور العام وهو شهر رمضان المعظم الذى أنزل الله فيه القرأن شهر رمضان بنفحاتة الإيمانية وعاداته الروحية وصلواته وقيامه وتراويح وصدقاته وكل عباداتة الجميلة اللى بتقربنا من اللة سبحانة وتعالى.

وتابع عمرو الليثي: شهر رمضان بكل الخير الذي يأتي معه وكل الإيمان الذي نعيشه، وكل الروحانيات التي نمارسها طوال ايامة وليالية، شهر رمضان الذي يجعل نفوسنا أرقى ومشاعرنا أجمل ونشعر فيه اننا فى معية الله سبحانة وتعالى واننا الية اقرب، كل عام وحضراتكم جميعا بالف خير وربنا يعيدة عليكم وعلى كل الامة الاسلامية بالخير والسعادة.

وعلي جانب آخر أضاف عمرو الليثي: لم تكن صدفة ان ربنا يختبرك بتجربة صعبة فتقوم تصلى وتدعى كتير ان ربنا يهونها عليك لم تكن صدفة ان حاجة تضيع منك علشان ربنا كاتبلك الاحسن واللى انت هتكتشفة قدام لم تكن صدفة انك تروح مكان معين فى وقت معين فيبقى ليك رزق لم تكن صدفة انك لما وقعت فى ورطة صعبة فاكتشفت حواليك ناس لم تكن تحبهم بتحبهم او ماكنتش حسن الظن بيهم لم تكن صدفة انك فجاءة تلاقى رسايل بطريقة غير مباشرة تكون طبطبة من ربنا عليك لتخفيف اوجاعك او همومك رسايل بتقول لك : انا معاك، بس اصبر شوية، وهتلاقى كل الخير اللى انت مستنية، دى كلها مش صدف بتحصل من غير ترتيب، مش صدف مافيهاش خطة لحياتنا وكل خطوة من خطواتنا، دى كلها مواعيد ربنا بس هو اللى مقدرها .. عارف لية .. علشان طول الوقت تلجأ إليه فى عز الضيق اللى بتحسه والحزن اللى بيوجعك ، لأنه وحده اللى هينجيك ويفرحك ويعوضك بكل الخير اللى عمرك ما كنت بتحلم بية.

برنامج أبواب الخير

