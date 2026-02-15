قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الدكتور مفيد شهاب
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
وزارة الأوقاف: وحدة تكافؤ الفرص تنظم بالديوان العام معرضًا للسلع الأساسية بالتعاون مع التضامن

الأوقاف
الأوقاف
إيمان طلعت

تنظم وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأوقاف معرضًا للسلع الأساسية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار حرص الوزارة على دعم العاملين بها وأسرهم، والإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية، من خلال إتاحة مجموعة من السلع الضرورية بأسعار مناسبة تلائم مختلف الاحتياجات.

ويُقام المعرض بالدور الأرضي بجوار بوابة الموظفين، اليوم الأحد الموافق 15 من فبراير 2026م، بما ييسر على العاملين الاستفادة من المعروضات في أجواء منظمة وميسرة.

وتؤكد الوزارة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من اهتمامها بالبعد الاجتماعي والإنساني، وحرصها على تعزيز مظلة الدعم والرعاية للعاملين، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الأسري، ويدعم جهود وحدة تكافؤ الفرص في أداء رسالتها المجتمعية، مع الدعوة العامة لجميع العاملين للمشاركة والاستفادة من فعاليات المعرض.

في سياق اخر، اعتمدت وزارة الأوقاف صرف كمية قدرها ١٠٠ كيلو من لحوم صكوك الأوقاف، للحالات الأولى بالرعاية من عمال السيرفيس وعمال المحكمة بمجمع محاكم السويس، وذلك في إطار دورها المجتمعي وجهودها المستمرة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وجاء ذلك في ضوء التواصل مع الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي - رئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم؛ للوقوف على احتياجات بعض الحالات بمجمع محاكم السويس، إذ أفادت بوجود نحو ١٠٠ مستفيد من العمال من ذوي الظروف المعيشية الصعبة، مع إعداد كشف معتمد بالأسماء لتسليمه إلى مديرية أوقاف السويس؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف.

ومن المقرر تسليم الكميات المعتمدة إلى المفوض المختص لاستلام اللحوم، بالتنسيق مع مديرية أوقاف السويس، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار من الضبط والشفافية؛ تجسيدًا لرسالة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

