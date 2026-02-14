اعتماد صرف 100 كيلو من لحوم صكوك الأوقاف للحالات الأولى بالرعاية بمجمع محاكم السويس

اعتمدت وزارة الأوقاف صرف كمية قدرها ١٠٠ كيلو من لحوم صكوك الأوقاف، للحالات الأولى بالرعاية من عمال السيرفيس وعمال المحكمة بمجمع محاكم السويس، وذلك في إطار دورها المجتمعي وجهودها المستمرة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وجاء ذلك في ضوء التواصل مع الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي - رئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم؛ للوقوف على احتياجات بعض الحالات بمجمع محاكم السويس، إذ أفادت بوجود نحو ١٠٠ مستفيد من العمال من ذوي الظروف المعيشية الصعبة، مع إعداد كشف معتمد بالأسماء لتسليمه إلى مديرية أوقاف السويس؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف.

ومن المقرر تسليم الكميات المعتمدة إلى المفوض المختص لاستلام اللحوم، بالتنسيق مع مديرية أوقاف السويس، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار من الضبط والشفافية؛ تجسيدًا لرسالة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وتعزيز التكافل الاجتماعي.