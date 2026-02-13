الأوقاف تخصص ٢٠ طنًّا من اللحوم لصالح الهلال الأحمر المصري دعمًا للأسر الأولى بالرعاية في رمضان

خصصت وزارة الأوقاف ٢٠ طنًّا من اللحوم لصالح الهلال الأحمر المصري؛ لدعم جهود إطعام الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، في إطار دورها المجتمعي، وإسهامها المستمر في تحقيق التكافل الاجتماعي.

ويأتي هذا الإسهام استجابةً للتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهلال الأحمر المصري بشأن دعم أنشطة المطبخ الإنساني، وتجهيز الوجبات الغذائية بالمحافظات، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل.

وتجسد هذه الخطوة حرص وزارة الأوقاف على توجيه موارد البر إلى مستحقيها، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية المعنية بالعمل الإنساني؛ بما يرسخ قيم التضامن والتراحم، ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.