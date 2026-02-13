قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ديني

الأوقاف تخصص ٢٠ طنًّا من اللحوم لصالح الهلال الأحمر المصري دعمًا للأسر الأولى بالرعاية في رمضان

عبد الرحمن محمد

خصصت وزارة الأوقاف ٢٠ طنًّا من اللحوم لصالح الهلال الأحمر المصري؛ لدعم جهود إطعام الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، في إطار دورها المجتمعي، وإسهامها المستمر في تحقيق التكافل الاجتماعي.

ويأتي هذا الإسهام استجابةً للتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهلال الأحمر المصري بشأن دعم أنشطة المطبخ الإنساني، وتجهيز الوجبات الغذائية بالمحافظات، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل.

وتجسد هذه الخطوة حرص وزارة الأوقاف على توجيه موارد البر إلى مستحقيها، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية المعنية بالعمل الإنساني؛ بما يرسخ قيم التضامن والتراحم، ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وزارة الأوقاف الهلال الأحمر المصري رمضان الأسر الأولى رالرعاية

