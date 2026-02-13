الأرصاد: اليوم ذروة موجة الأتربة وتحسن الأجواء نسبيا ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو ذروة موجة الأتربة على البلاد، حيث من المتوقع أن تتحسن الأجواء بحلول مساء اليوم.

موعد انتهاء موجة الأتربة

صرحت منار غانم، لـ صدى البلد، إن الموجة سوف تنتهي بحلول المساء، ويبقى فقط تأثير خفيف للأتربة العالقة في الأجواء غدا على المناطق الصحراوية، مع أيضا توقعات بهدوء سرعات الرياح.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن الرؤية الأفقية على الطرق اليوم، تحت الـ 500 متر، فوق مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري للبلاد وشمال البلاد أيضا، مشيره إلى أن الأتربة تؤثر بشكل طفيف على الرؤية الأفقية أيضا فوق المطارات الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد.

موعد تحسن الأجواء

أشارت إلى أن مناطق القاهرة الكبرى الوجه البحرى ومدن القناه وسيناء وشمال الصعيد وغرب البلاد مناطق من السواحل الشمالية، تقع الآن تحت تأثير الأتربة الكثيفة والنشاط القوى للرياح وارتفاع الحرارة.

مشيره إلى أنه سوف تستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم، لذا يجب اتباع التعليمات الآتية:

– الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل والأسطح المتهالكة.

– القيادة بحذر على الطرق.

– على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

حول فرص الأمطار، متوقع أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى فرص أمطار ضعيفة على بعض المناطق مساء.