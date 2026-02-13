قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
رياضة

الغندور يتساءل: من يتحمل 2.5 مليون دولار بعد استبعاد أشرف داري من قائمة الأهلي؟

سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على موقف أشرف داري لاعب النادي الأهلي بعد خروجه من القائمة.  

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "يا ريت الإعلام الرياضي يعرفنا ايه اللي حصل مع أشرف داري بعد خروجه من قائمة الأهلي  وعدم انتقاله لأي نادي ومن سيتحمل ٢ ونص مليون دولار بقية عقده".

وأغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف الانتقالات الشتوية وهي تحمل أكثر من عنوان في المشهد الداخلي للفريق ما بين سياسة التوازن في الصفقات والرغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني إلى جانب التعامل الهادئ مع ملفات شائكة فرضتها قرارات القيد وفي مقدمتها أزمة المدافع المغربي أشرف داري التي ما زالت تفرض نفسها داخل أروقة القلعة الحمراء.

دخل ملف أشرف داري مرحلة حساسة عقب قرار استبعاده من القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية لإفساح المجال أمام قيد مواطنه يوسف بلعمري القادم من الرجاء البيضاوي في خطوة فنية رأت فيها إدارة الكرة ضرورة تدعيم الجبهة اليسرى بعنصر جاهز دون الإخلال بسقف القيد.

وبرغم رفع اسم داري من القائمة ما يجعله لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي نادٍ آخر فإن إدارة الأهلي حرصت منذ اللحظة الأولى على احتواء الموقف قانونيًا لتفادي أي نزاع محتمل خاصة أن عقد اللاعب لا يزال ممتدًا لعدة سنوات.

وبحسب مصادر مقربة من الملف فإن النادي قام بصياغة اتفاق قانوني منظم مع اللاعب يضمن استمرار حصوله على مستحقاته المالية الشهرية في مواعيدها رغم خروجه من الحسابات الفنية في المرحلة الحالية وهو ما أسهم في تهدئة الأجواء ومنع تصعيد الأزمة إلى الجهات الدولية.

خالد الغندور أشرف داري الأهلي

