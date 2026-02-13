الغندور يتساءل: من يتحمل 2.5 مليون دولار بعد استبعاد أشرف داري من قائمة الأهلي؟

علق الإعلامي خالد الغندور، على موقف أشرف داري لاعب النادي الأهلي بعد خروجه من القائمة.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "يا ريت الإعلام الرياضي يعرفنا ايه اللي حصل مع أشرف داري بعد خروجه من قائمة الأهلي وعدم انتقاله لأي نادي ومن سيتحمل ٢ ونص مليون دولار بقية عقده".

وأغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف الانتقالات الشتوية وهي تحمل أكثر من عنوان في المشهد الداخلي للفريق ما بين سياسة التوازن في الصفقات والرغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني إلى جانب التعامل الهادئ مع ملفات شائكة فرضتها قرارات القيد وفي مقدمتها أزمة المدافع المغربي أشرف داري التي ما زالت تفرض نفسها داخل أروقة القلعة الحمراء.

دخل ملف أشرف داري مرحلة حساسة عقب قرار استبعاده من القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية لإفساح المجال أمام قيد مواطنه يوسف بلعمري القادم من الرجاء البيضاوي في خطوة فنية رأت فيها إدارة الكرة ضرورة تدعيم الجبهة اليسرى بعنصر جاهز دون الإخلال بسقف القيد.

وبرغم رفع اسم داري من القائمة ما يجعله لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي نادٍ آخر فإن إدارة الأهلي حرصت منذ اللحظة الأولى على احتواء الموقف قانونيًا لتفادي أي نزاع محتمل خاصة أن عقد اللاعب لا يزال ممتدًا لعدة سنوات.

وبحسب مصادر مقربة من الملف فإن النادي قام بصياغة اتفاق قانوني منظم مع اللاعب يضمن استمرار حصوله على مستحقاته المالية الشهرية في مواعيدها رغم خروجه من الحسابات الفنية في المرحلة الحالية وهو ما أسهم في تهدئة الأجواء ومنع تصعيد الأزمة إلى الجهات الدولية.