المصري بالأبيض فى آخر جولات مجموعات الكونفدرالية أمام زيسكو

عُقد منذ قليل بقاعة المؤتمرات بأحد منتجعات مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي ، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدا السبت على ستاد السويس الجديد.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون السماوي ، فيما سيرتدي فريق زيسكو يونايتد الطاقم البرتقالي الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأخضر.



وقد مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي والكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام ، طبيب الفريق والكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات، فيما ترأس الاجتماع مراقب المباراة سبيت ليبراتو من جنوب السودان بحضور منسق عام المباراة الكيني فرانكلين أوبيمبي والمنسق الأمني للمباراة الليبيري اندي كوامي وإيناس مظهر المنسق الإعلامي للمباراة ومراقب الحكام السوداني صلاح مظهر ، بالإضافة لحكم المباراة البوروندي ​باسيفيك ندابيهاوينيمانا وكذلك ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم وممثل ستاد السويس الكابتن عماد عبد العزيز بالإضافة لممثلي كافة الجهات المعنية بمحافظة السويس.