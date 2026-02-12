مستشفى 30 يونيو بورسعيد تجري 14 عملية جراحية متنوعة خلال يوم واحد

أعلنت مستشفى 30 يونيو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد ، عن نجاح أطقمها الطبية في إجراء 14 عملية جراحية متنوعة خلال يوم عمل واحد، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

جاء ذلك في سابقة من نوعها تعكس الجاهزية التشغيلية القصوى للمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وتحت إشراف الدكتور احمد حسن سالم ، مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد ، وبمتابعة الدكتور أحمد مختار ، مدير مستشفي ٣٠ يونيو

نجاح إجراء 14 عملية جراحية متنوعة خلال يوم واحد

وقد توزع الإنجاز الجراحي الذي تم تنفيذه بنجاح تام على ثلاثة تخصصات طبية أساسية، حيث تم إجراء 6 عمليات في تخصص الجراحة العامة، و6 عمليات في تخصص النساء والتوليد، بالإضافة إلى إجراء عمليتين في تخصص جراحة العظام، مما يبرهن على كفاءة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها وقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من التدخلات الجراحية بمعدلات زمنية قياسية.

ويأتي هذا النجاح نتيجة التنسيق المتكامل بين كافة الأقسام المعنية بالمستشفى، بدءاً من أقسام الجراحة ، وأقسام النساء والتوليد وأطباء التخدير، وصولاً إلى فرق التمريض والعمليات والدعم الإداري والفني، وهو ما يجسد التطور المستمر في الأداء الطبي داخل مستشفى 30 يونيو ، والسعي الدائم للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.