محافظ بورسعيد للجزارين بمعرض أهلا رمضان: لابتدفعوا كهرباء ولا إيجار.. لو رفعتوا السعر هتطلعوا 10 عجول لله

فاجأ اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أحد الجزارين العارضين بمعرض أهلا رمضان، محذرا إياه من تغيير أو رفع الأسعار.

وقال محافظ بورسعيد لو رفعت السعر عن 300 جنيه ومسكتكم اي وقت هتطلعوا 10 عجول لله .

وطالب محافظ بورسعيد بتثبيت السعر حتى نهاية شهر رمضان الكريم كنوع من المشاركة المجتمعية مع أهالي المدينة الباسلة .

كان اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، يرافقه النائب عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، والنائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، افتتحوا معرض “أهلاً رمضان”، المقام أمام بازار بورسعيد الجديد بشارع النصر في إطار جهود محافظة بورسعيد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك

جاء ذلك بحضور محمد النوساني، أمين التنظيم بالحزب، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة.

وسط إقبال كبير من المواطنين… محافظ بورسعيد يفتتح معرض “أهلاً رمضان”

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة واطمأن على توافر السلع الأساسية بجودة عالية وبكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم، مؤكدًا وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسعار، ومشيدًا بدور حزب مستقبل وطن في تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأسر البسيطة.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى للافتتاح، وسط إشادة واسعة بانخفاض الأسعار وجودة المنتجات المعروضة مقارنةً بالأسواق الخارجية.

من جانبه، أوضح النائب عادل اللمعي أن المعرض يقدم تخفيضات تتجاوز 25% على العديد من السلع، حيث تتوفر: 2 دجاجة بـ 100 جنيه كيلو الأرز بـ 20 جنيهًا كيلو المكرونة بـ 20 جنيهًا زجاجة الزيت بـ 60 جنيهًا كيلو البلح بـ 35 جنيهًا 4 سمان جامبو بـ 100 جنيه كيلو اللحم المفروم بـ 200 جنيه كيلو اللحوم البلدية بـ 300 جنيه بالإضافة إلى تخفيضات أخرى على مختلف السلع الغذائية.

وأشار النائب أحمد جوهر إلى أن الحزب سيواصل متابعة الالتزام بالتخفيضات المعلنة طوال فترة المعرض لضمان استفادة المواطنين منها بشكل حقيقي.