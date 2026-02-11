قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
أمين مجلس الدفاع الإيراني: أي استهداف لطهران سنعتبره بداية حرب
بث مباشر.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بورسعيد للجزارين بمعرض أهلا رمضان: لابتدفعوا كهرباء ولا إيجار.. لو رفعتوا السعر هتطلعوا 10 عجول لله

وسط إقبال كبير من المواطنين… محافظ بورسعيد يفتتح معرض “أهلاً رمضان”
وسط إقبال كبير من المواطنين… محافظ بورسعيد يفتتح معرض “أهلاً رمضان”
محمد الغزاوى

فاجأ اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أحد الجزارين العارضين بمعرض أهلا رمضان، محذرا إياه من تغيير أو رفع الأسعار. 

وقال محافظ بورسعيد لو رفعت السعر عن 300 جنيه ومسكتكم اي وقت هتطلعوا 10 عجول لله .

شاهد الفيديو بالضغط على الرابط .. اضغط هنا 

وطالب محافظ بورسعيد بتثبيت السعر حتى نهاية شهر رمضان الكريم كنوع من المشاركة المجتمعية مع أهالي المدينة الباسلة .

كان اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، يرافقه النائب عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، والنائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، افتتحوا معرض “أهلاً رمضان”، المقام أمام بازار بورسعيد الجديد بشارع النصر في إطار جهود محافظة بورسعيد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك 

جاء ذلك بحضور محمد النوساني، أمين التنظيم بالحزب، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة.

وسط إقبال كبير من المواطنين… محافظ بورسعيد يفتتح معرض “أهلاً رمضان” 

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة واطمأن على توافر السلع الأساسية بجودة عالية وبكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم، مؤكدًا وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسعار، ومشيدًا بدور حزب مستقبل وطن في تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأسر البسيطة.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى للافتتاح، وسط إشادة واسعة بانخفاض الأسعار وجودة المنتجات المعروضة مقارنةً بالأسواق الخارجية.  

من جانبه، أوضح النائب عادل اللمعي أن المعرض يقدم تخفيضات تتجاوز 25% على العديد من السلع، حيث تتوفر:  2 دجاجة بـ 100 جنيه كيلو الأرز بـ 20 جنيهًا  كيلو المكرونة بـ 20 جنيهًا زجاجة الزيت بـ 60 جنيهًا كيلو البلح بـ 35 جنيهًا 4 سمان جامبو بـ 100 جنيه كيلو اللحم المفروم بـ 200 جنيه كيلو اللحوم البلدية بـ 300 جنيه بالإضافة إلى تخفيضات أخرى على مختلف السلع الغذائية.

وأشار النائب أحمد جوهر إلى أن الحزب سيواصل متابعة الالتزام بالتخفيضات المعلنة طوال فترة المعرض لضمان استفادة المواطنين منها بشكل حقيقي.

بورسعيد محافظة بورسعيد أهلا رمضان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

ترشيحاتنا

النائب إبراهيم عبد النظير

نائب يشيد بتصريحات وزير الآثار بشأن استمرار تعافي القطاع السياحي بالمنطقة مع نمو 3% في 2025

النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ

برلماني: تكليفات الرئيس السيسي للحكومة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

النائبة نورا علي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق

نائبة تطالب بتطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين

بالصور

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد