محمد العدل تعليقا على تعيين جوهر نبيل: حاولوا تشوفوا الناس بمواقفها مش بانتماءاتها

علق المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، علي هجوم بعض صفحات الزمالك علي تعيين جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وكتب العدل عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "صفحات الزمالكاوية بتفاجئنا بإثبات سواء بالصور أو بالكلام أن الكابتن جوهر نبيل أهلاوى، هو كان أنكر ولا إحنا أنكرنا".

وتابع: "ما كان فيه وزير زمالكاوى قعد 8 سنين و عمل لكم كل حاجة، حاولوا تشوفوا الناس بمواقفها القادمة، مش بانتماءاتها المعروفة مسبقاً، تمنوا له التوفيق، لصالح الرياضة المصرية".

كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب خالد بيومي يهنئ جوهر نبيل بعد توليه وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي يشكر وزارة الشباب والرياضة ويتمنى التوفيق لجوهر نبيل

وتابع :"الأهلى مش محتاج حاجة من الوزير غير حقه، لا مديون ديون سيادية أو ديون لأفراد، ولا عنده إيقافات، ولا مرفوع عليه قضايا وبطل فى أغلب اللعبات من أيام الوزير السابق بلاش تودونا السكة دى مبروك للكابتن جوهر نبيل، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح".