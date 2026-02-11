السفير التركي لدى بغداد: تصريحات وزير الخارجية لا علاقة لها بالشأن العراقي الداخلي

أعلن السفير التركي لدى بغداد، أن تصريحات وزير الخارجية لا علاقة لها بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وشهدت مصفاة بيجي العراقية، على بعد حوالي 180 كيلومترا إلى الشمال من بغداد حريق كبير أسفر عن مقتل عامل وإصابة 6 آخرين، جراء اشتعال وحدة لإنتاج الوقود.

وقالت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية لوكالة رويترز، إن اشتعال وحدة لإنتاج الوقود أدى إلى اندلاع حريق كبير في مصفاة بيجي العراقية اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل عامل وإصابة ستة آخرين على الأقل.

وأوضح مهندسين في مجمع مصفاة بيجي، أنهم شاهدوا جثة واحدة على الأقل وإن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق، وأكدوا أن الحريق لم يؤثر على عمليات الإنتاج.





