قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس ضواحي بورسعيد يعلن مواصلة حملات المرافق لإعادة الانضباط| شاهد

الوالي يقود حملة كبرى لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بالتنسيق مع شرطة المرافق
الوالي يقود حملة كبرى لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بالتنسيق مع شرطة المرافق
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ، بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة  الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع الأحياء بمحافظة بورسعيد.
 

 وواصل فوزى الوالى رئيس ضواحي بورسعيد، قيادة الحملات بمعاونة شرطة المرافق بقيادة العميد شادى محروس والفريق الميدانى لادارة الاشغالات بحملة مكبرة شملت شارع ٢٣ ديسمبر.

الوالي يقود حملة كبرى لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بالتنسيق مع شرطة المرافق 

 وتم  بالفعل رفع وازالة كافة المخالفات ، وتم التنبيه على أصحاب المحلات والمقاهى بالالتزام بالمساحات المقررة، وعدم الخروج عن خط التنظيم ، ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه  بكل حزم.


وأسفرت جهود الحملة عن إزالة ومصادرة فروشات للخضار والفاكهة واقفاص خشبية وبلاستيكية وعربات يد وشماسي وتند وبنوك خشبية، وأكشاك وتند وكراسي و استاندات وحوامل معدنية وألواح خشبية ، من أمام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى .
 

 وشدد فوزى الوالى، على أنه لن يتم السماح  بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحي. 

بورسعيد حي الضواحي الإشغالات محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

يارا السكري

يارا السكري: شخصية "روح" في "علي كلاي" تجربة جريئة خارج إطار الأدوار التقليدية

ندى بسيوني

ندى بسيوني: انبهرت بالمسلة المصرية بباريس والمتحف المصرى أروع من اللوفر.. خاص

يسرا

يسرا ضيفة الإعلامية عبلة سلامة ببرنامج عندك وقت مع عبلة

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد