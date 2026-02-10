رئيس ضواحي بورسعيد يعلن مواصلة حملات المرافق لإعادة الانضباط| شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ، بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع الأحياء بمحافظة بورسعيد.



وواصل فوزى الوالى رئيس ضواحي بورسعيد، قيادة الحملات بمعاونة شرطة المرافق بقيادة العميد شادى محروس والفريق الميدانى لادارة الاشغالات بحملة مكبرة شملت شارع ٢٣ ديسمبر.

الوالي يقود حملة كبرى لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بالتنسيق مع شرطة المرافق

وتم بالفعل رفع وازالة كافة المخالفات ، وتم التنبيه على أصحاب المحلات والمقاهى بالالتزام بالمساحات المقررة، وعدم الخروج عن خط التنظيم ، ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم.





وأسفرت جهود الحملة عن إزالة ومصادرة فروشات للخضار والفاكهة واقفاص خشبية وبلاستيكية وعربات يد وشماسي وتند وبنوك خشبية، وأكشاك وتند وكراسي و استاندات وحوامل معدنية وألواح خشبية ، من أمام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى .



وشدد فوزى الوالى، على أنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحي.