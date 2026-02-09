قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
مها متبولي: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني
معاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
حال الطقس في رمضان .. هل نشهد سقوط أمطار قريباً؟
محافظات

إزالة منزلين تحت الإنشاء بالمخالفة للقانون جنوب بورسعيد

محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بحى جنوب بورسعيد جهودها لإزالة عدد 2 منزل تحت الإنشاء بالمخالفة للقانون والتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بمنطقة جمعية الإخلاص الزراعية بنطاق حي الجنوب.

جاءت الحملة بقيادة  أحمد زغلف رئيس حي الجنوب وبمشاركة مديرية الزراعة والجهات المعنية، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بحسم لكافة أشكال البناء المخالف، تطبيقًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام

بورسعيد محافظة بورسعيد جنوب بورسعيد التعديات على املاك الدولة

