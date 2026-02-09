إزالة منزلين تحت الإنشاء بالمخالفة للقانون جنوب بورسعيد

تواصل الأجهزة التنفيذية بحى جنوب بورسعيد جهودها لإزالة عدد 2 منزل تحت الإنشاء بالمخالفة للقانون والتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بمنطقة جمعية الإخلاص الزراعية بنطاق حي الجنوب.

جاءت الحملة بقيادة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب وبمشاركة مديرية الزراعة والجهات المعنية، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد

التعدي على الأرض الزراعية بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بحسم لكافة أشكال البناء المخالف، تطبيقًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام