الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
مدرب المصري يبرر أسباب الهزيمة أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

محمد الغزاوى

كشف الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري عن أسباب هزيمة فريقة بالجولة قبل الاخيرة لمجموعات الكونفيدرالية امام كايزر تشيفز

وقال الكوكي المباراة كانت صعبة للغاية وخلقنا العديد من الفرص والمحاولات خلال الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني للنادى المصري ان هناك شك كبير في ركلة الجزاء المحتسبة لكايزر تشيفز.

واوضح الكوكي انه نجح في العودة للمباراة خلال الشوط الثاني بهدف دغموم ، والهدف الثاني لكايزر تشيفز جاء من خطأ دفاعي.

وشدد الكوكي انه رغم الخسارة ما زالت لدي المصري الحظوظ الكاملة للتأهل إلى دور الثمانية.

ولفت الموكي ان لاعبو المصري بذلوا مجهودًا كبيرًا خاصة في ظل توالي المباريات والعناء الكبير للسفر.

وناشد المدير الفني للنادى المصري الاتحاد المصري لكرة القدم بمراعاة ظروف الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية خاصة في تلك المرحلة الحاسمة.

واكد الكوكي ان ضغط المباريات يتسبب في هذا الكم الكبير من الاصابات للاعبي الفرق المشاركة في البطولات القارية.

وشدد الكوكي على ان مباريات الكونفيدرالية لها الأولوية خلال الفترة الحالية ونسعى بقوة لاسعاد جماهيرنا الكبيرة.

طاقم تحكيم بوروندي بقيادة ​باسيفيك ندابيهاوينيمانا لمباراة المصري وزيسكو يونايتد الزامبي بالكونفيدرالية

ومن جانبها أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل  الموافق الرابع عشر من فبراير الجاري على ستاد السويس الجديد.

ويضم الطاقم  الذي ينتمي إلى دولة بوروندي  كل من ​باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول  ​إيمري نييونجابو ، ومساع​د الحكم الثاني  هيرفي ندوايو ، فيما يتولى ​جورج جاتوجاتو مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى سبيت ليبراتو من جنوب السودان  مهام مراقب المباراة ، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الكيني فرانكلين أوبيمبي ،  ويتولى السوداني  صلاح أحمد  مهام مراقب الحكام ، وتقوم  المصرية  ايناس مظهر بمهام المنسق الإعلامي للمباراة ، ويتولى الليبيري اندي كوامي مهام المنسق الأمني للمباراة.

المصري النادي المصري الكونفدرالية ستاد السويس الجديد

