قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برفقة ماجد المصري.. نرمين الفقي تشارك جمهورها صورا من كواليس أولاد الراعي

نرمين الفقي و ماجد المصري
نرمين الفقي و ماجد المصري
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورة جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني أولاد الراعي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت نرمين الفقي برفقة ماجد المصري، وعلقت قائلة: راغب الراعي و فايقه الراعي.

كانت منصة watch it الفضائية، قد طرحت بوستر جماعي لمسلسل أولاد الراعي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وجمع البوستر الدعائي لمسلسل أولاد الراعي، جميع أبطال المسلسل حول طاولة واحدة.

طرحت شركة فنون مصر البرومو الرسمي لمسلسل اولاد الراعي، متضمنا مشاهد لكل فريق عمل المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يحتوى البرومو التشويقي علي مشاهد خطف وتهديد ووعيد ومطاردات واكشن.

بوسترات مسلسل أولاد الراعي

وفي وقت سابق، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل اولاد الراعي شركة فنون مصر البوستر الرسمي الثاني للمسلسل والذي يتضمن صورة مجمعة للأشقاء الثلاثة راغب وموسي ونديم الذين يجسد شخصياتهم  النجم ماجد المصري وخالد الصاوي واحمد عيد.

ويظهر البوستر بشكل واضح ملامح الاثارة والتشويق الذي يتضمنه العمل الذي كتب قصته ريمون مقار وكتب السيناريو والحوار له محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل من انتاج فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة والمسلسل مصنف من مسلسلات الاثارة والتشويق.

نرمين الفقي اولاد الراعي مسلسلات رمضان ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين

أشرف زكي يشكو أم جاسر في المجلس الأعلى للإعلام بسبب التهكم

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة أحد الإسهامات الجديدة التي تضيف لخريطة التنمية العمرانية في مصر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة للإمارات

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد