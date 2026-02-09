قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
ديني

دار الإفتاء: 4 حالات يجوز فيها صيام آخر يوم من شعبان

صيام يوم الشك في شعبان
صيام يوم الشك في شعبان
أحمد سعيد

مع اقتراب نهاية شهر شعبان يتساءل كثيرون عن حكم صيام آخر يوم من شهر شعبان وخاصة يوم الشك، فهل يجوز لمن لم يستطع صيام النصف الأول من شعبان صيام آخر أيام الشهر ومنها يوم الشك وهو تساءل بيّنت دار الإفتاء المصرية إجابته الشرعية وسوف نعرض الحكم الشرعي له في السطور التالية.

هل يجوز صيام آخر من في شعبان؟

وفي إطار بيان الأحكام الشرعية، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صيام آخر يوم من شعبان وهو يوم الشك والموافق ثلاثين من شهر شعبان الهجري في 4 حالات :

  1. أولها بنية قضاء إفطار أيام من رمضان الماضي
  2. ثانيها إذا وافق عادة له كصيام يومي الإثنين و الخميس
  3. ثالثها الوفاء بنذر لله تعالى
  4. رابعها كفارة

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك وهو آخر يوم في شعبان إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.

هل يجوز صيام آخر يوم من شهر شعبان؟

وحول معرفة حكم صيام آخر يوم من شهر شعبان ، نوه مركز الأزهر العالمي للفتوى باختلاف الفقهاء في حكم الصيام بعد انتصاف شهر شعبان.

وأشار الأزهر العالمي للفتوى إلى 4 آراء فقهية حول صيام آخر يوم من شهر شعبان وهي:

  1. الجواز مطلقا وهو يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف من شهر شعبان أو فصل بينه ورمضان بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
  2. لا بأس بصيام آخر يوم من شهر شعبان تطوعا وهو ما قاله ابن عبد البر وهو الذى عليه أئمة الفتوى.
  3. عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.
  4. يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.

دعاء استقبال رمضان 

يستحب في دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.
-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.
-اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.
- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
-اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.

ويستحب أن يقال في دعاء دخول شهر رمضان اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

شهر شعبان صيام يوم الشك في شعبان يوم الشك هل يجوز صيام آخر من في شعبان هل يجوز صيام آخر يوم من شهر شعبان صيام آخر يوم من شهر شعبان حكم صيام آخر يوم من شهر شعبان دار الإفتاء الإفتاء الأزهر الأزهر العالمي للفتوى

