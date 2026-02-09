افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة نصر وفيصل غدا الثلاثاء

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا رمضان في منطقتي مدينة نصر وفيصل، غدًا الثلاثاء؛ وذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

افتتاح معرض أهلا رمضان

ويأتي افتتاح المعرضين؛ ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان في عدد من المحافظات والمناطق الحيوية؛ لتخفيف الأعباء عن الأسر.

ويضم المعرضان مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والرمضانية، تشمل “الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن وياميش رمضان”، بتخفيضات مناسبة مقارنة بالأسواق، مع التأكيد على توافر كميات كافية؛ لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة المعرض، بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.