جولة تفقدية للمحافظ ووزير التموين بمطحن الإسكندرية ومجمع استهلاكي

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية شملت مطحن الإسكندرية ومجمع استهلاكي بمنطقة «بشائر الخير»، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمنظومة التموين والاطمئنان على توافر السلع الأساسية وجودتها.

وخلال جولتهما بمطحن الإسكندرية، اطّلع المحافظ ووزير التموين على مراحل طحن القمح وإنتاج الدقيق، ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة، بما يضمن توفير دقيق مطابق للمواصفات اللازمة لإنتاج الخبز المدعم.

كما تفقدا عددًا من المجمعات الاستهلاكية بمنطقة «بشائر الخير»، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والالتزام بالأسعار المقررة، ومستوى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لكافة المنشآت التموينية، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين، لضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار عادلة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.