تموين البحيرة: ضبط مخبز تصرف في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 47 محضرا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية المدعمة، للتأكد من جودة ومطابقة المواصفات والأوزان المقررة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة الأستاذ محمد هدية، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بنطاق 3 مراكز، أسفرت عن تحرير 47 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك بمركزي الرحمانية وكوم أبو حمص تم تحرير 15 محضرًا لمخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز، وعدم وجود سجل زيارات.

وبمركز الدلنجات تم تحرير 8 محاضر لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز تصرف في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم، ومخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.