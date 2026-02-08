جناح الهلال المصري يُسدل الستار على فعالياته بمعرض الكتاب 2026 بمشاركة نحو 50 ألف زائر

أسدل جناح الهلال الأحمر المصري، الستار على فعاليات مشاركته ‏في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ‏في دورته الـ 57، باستقطاب نحو 50 ألف زائر، مقدمًا باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية، خلال فترة حافلة امتدت من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

شارك جناح الهلال الأحمر المصري على مدار أيام المعرض، بعدد من الفعاليات استمتع خلالها الزوار بالمشاركة في 13 جلسة حوارية ناقشت موضوعات صحية واجتماعية وانسانية مختلفة، إضافة إلى عروض للإسعافات الأولية، أنشطة تفاعلية موجهة للشباب، وعرض تجارب حية عكست دور الهلال الأحمر في العمل الإنساني والمجتمعي.

كما أتاح الجناح لزوار المعرض فرص للتطوع بالهلال الأحمر المصري، والمشاركة في حملات التبرع التطوعي بالدم مع إجراء الكشف الطبي وقياس الهيموجلوبين قبل التبرع، وفحص الوحدات للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم وتحديد الفصيلة، وذلك بجهود أكثر من 1500 متطوع وموظف.

وشهد جناح الهلال الأحمر إقبال كبير من الأطفال، على الأنشطة التفاعلية الموجهة لهم والتي ترتكز على التعلم الآمن واللعب الهادف وتنمية المهارات الحياتية، شملت: «المنقذ الصغير» لتعليم مبادئ السلامة والإسعافات الأولية، أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي التي تتيح للأطفال التعبير عن مشاعرهم في مساحة آمنة.

كما تضمنت الأنشطة الموجهة للأطفال في الدورة 57 من معرض القاهرة للكتاب، برامج توعوية لحمايته وتعزيز الوعي بالمساحات الآمنة وطلب المساعدة، إضافة إلى تطبيق مبادرة «روح وجسد» للمراهقين والشباب لدعم التوازن النفسي والجسدي وبناء سلوكيات إيجابية.

وقامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بدور فعال في تقديم خدمات الإسعافات الأولية لأكثر من 3,850 حالة، والتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تيسير حركة نحو ألف شخص من كبار السن وذوي الإعاقة وتيسير حركتهم داخل أجنحة المعرض بواسطة الكراسي المتحركة وسيارات الجولف.

كما شهد الهلال الأحمر المصري مشاركة مميزة في معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بمنتجات الخياميه، جلود، سجاد يدوي، أعمال الكروشية، والحُلي والإكسسوارات.

يذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء افتتح فعاليات المعرض أمس، نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتفقد جناح الهلال الأحمر المصري، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية.