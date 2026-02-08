قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي

كهربا
كهربا
يسري غازي

يتواجد محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي السابق في مدينة المحلة للتفاوض مع إدارة نادي غزل المحلة تمهيدا لل،تقال إلي زعيم الفلاحين.

وكشفت مصادر مطلعة أن كهربا طلب الحصول على مبلغ 3.5 مليون جنيه خلال فترة التعاقد لمدة 6 أشهر.

وأشارت إلي أن نادي غزل المحلة يرغب في التعاقد مع كهربا نظير 2 مليون جنيه نظير الحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر.

وأوضح أنه من المقرر أن يعقد كهربا جلسة مع إدارة نادي غزل المحلة في قادم الساعات لحسم صفقة انتقال اللاعب إلي صفوف زعيم الفلاحين.

يذكر أن المفاوضات بين الاتحاد السكندري لضم كهربا فشلت لإنتقال اللاعب إلي زعيم الثغر خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.

