تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي

يتواجد محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي السابق في مدينة المحلة للتفاوض مع إدارة نادي غزل المحلة تمهيدا لل،تقال إلي زعيم الفلاحين.

وكشفت مصادر مطلعة أن كهربا طلب الحصول على مبلغ 3.5 مليون جنيه خلال فترة التعاقد لمدة 6 أشهر.

وأشارت إلي أن نادي غزل المحلة يرغب في التعاقد مع كهربا نظير 2 مليون جنيه نظير الحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر.

وأوضح أنه من المقرر أن يعقد كهربا جلسة مع إدارة نادي غزل المحلة في قادم الساعات لحسم صفقة انتقال اللاعب إلي صفوف زعيم الفلاحين.

يذكر أن المفاوضات بين الاتحاد السكندري لضم كهربا فشلت لإنتقال اللاعب إلي زعيم الثغر خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.