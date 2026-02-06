قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الغندور عن عودة كهربا للزمالك :صعب جدًا و اللي عمله في النادي مش شوية

الغندور
الغندور
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق الإعلامي خالد الغندور علي إمكانية عودة  لاعب الاهلي السابق محمود عبدالمنعم «كهربا»  لنادي الزمالك.

وقال الغندور خلال حواره على شاشة قناة «أون سبورت»: «في لعيبة أقل فنيًا كتير من كهربا وبيلعبوا في الأهلي والزمالك وفي كل حته».

وأضاف: «كهربا يعود للزمالك!، صعب جدًا لإنه اللي عمله في النادي مش شوية».

و كان قد كشف محمود عبد المنعم كهربا، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، عن تفاصيل موقفه الحالي من العروض المقدمة له، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد كهربا أنه يمتلك 3 عروض من أندية في الدوري المصري، إلى جانب عرض من الدوري العراقي، مشيرًا إلى أنه يدرس جميع الخيارات حاليًا بالتنسيق مع وكيله أحمد يحيى.
 

وقال كهربا: «أول حاجة في تفكيري إني أرجع بيتي النادي الأهلي، ده هدفي الأساسي».

وأضاف:«لو مفيش فرصة للرجوع للأهلي في الوقت الحالي، فبفكر أخد خطوة احتراف بره مصر الفترة الجاية، وبعدها أرجع تاني بإذن الله».


وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه منفتح على اللعب في الدوري المصري حال إغلاق باب العودة للأهلي، مؤكدًا: «اللعب في الدوري المصري متاح ومفيش أي مشاكل».

خالد الغندور الاهلي «كهربا» الزمالك محمود كهربا

