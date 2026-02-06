الغندور عن عودة كهربا للزمالك :صعب جدًا و اللي عمله في النادي مش شوية

علق الإعلامي خالد الغندور علي إمكانية عودة لاعب الاهلي السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» لنادي الزمالك.

وقال الغندور خلال حواره على شاشة قناة «أون سبورت»: «في لعيبة أقل فنيًا كتير من كهربا وبيلعبوا في الأهلي والزمالك وفي كل حته».

وأضاف: «كهربا يعود للزمالك!، صعب جدًا لإنه اللي عمله في النادي مش شوية».

و كان قد كشف محمود عبد المنعم كهربا، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، عن تفاصيل موقفه الحالي من العروض المقدمة له، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد كهربا أنه يمتلك 3 عروض من أندية في الدوري المصري، إلى جانب عرض من الدوري العراقي، مشيرًا إلى أنه يدرس جميع الخيارات حاليًا بالتنسيق مع وكيله أحمد يحيى.



وقال كهربا: «أول حاجة في تفكيري إني أرجع بيتي النادي الأهلي، ده هدفي الأساسي».

وأضاف:«لو مفيش فرصة للرجوع للأهلي في الوقت الحالي، فبفكر أخد خطوة احتراف بره مصر الفترة الجاية، وبعدها أرجع تاني بإذن الله».



وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه منفتح على اللعب في الدوري المصري حال إغلاق باب العودة للأهلي، مؤكدًا: «اللعب في الدوري المصري متاح ومفيش أي مشاكل».