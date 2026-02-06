قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا
ليبيا.. مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي بحضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة
تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى عمان لإجراء محادثات مع أمريكا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية
بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية
الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان
دعاء ثالث جمعة من شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتريح قلبك وبالك
قارئة القرآن لصدى البلد: شعرت بالسعادة بمقابلة شيخ الأزهر.. ووعدني بتبني موهبتي
حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته
الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إغلاق باب العودة للأهلي.. كهربا يحسم موقفه من اللعب في الدوري المصري

كهربا
كهربا
منار نور

كشف محمود عبد المنعم كهربا، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، عن تفاصيل موقفه الحالي من العروض المقدمة له، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد كهربا أنه يمتلك 3 عروض من أندية في الدوري المصري، إلى جانب عرض من الدوري العراقي، مشيرًا إلى أنه يدرس جميع الخيارات حاليًا بالتنسيق مع وكيله أحمد يحيى.
 

وقال كهربا: «أول حاجة في تفكيري إني أرجع بيتي النادي الأهلي، ده هدفي الأساسي».

وأضاف:«لو مفيش فرصة للرجوع للأهلي في الوقت الحالي، فبفكر أخد خطوة احتراف بره مصر الفترة الجاية، وبعدها أرجع تاني بإذن الله».


وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه منفتح على اللعب في الدوري المصري حال إغلاق باب العودة للأهلي، مؤكدًا: «اللعب في الدوري المصري متاح ومفيش أي مشاكل».


وبسؤاله عن إمكانية اللعب لأي نادٍ داخل مصر، أوضح كهربا أنه يحترم جميع الأندية، لكنه استبعد فكرة الانضمام إلى الزمالك، قائلاً:
«الزمالك نادي كبير وعلى راسي وجمهوره محترم، لكن الموضوع صعب جدًا».

كهربا الأهلى سيف زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا.. وحصول المحافظة على جوائز التميز الحكومي

حادث ارشيفية

مصرع شخص في انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

حملة الصحة ببني سويف

ضبط طاقم تمريض غير مؤهل يدير مركز حضانات بدون ترخيص ببني سويف

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد