إغلاق باب العودة للأهلي.. كهربا يحسم موقفه من اللعب في الدوري المصري

كشف محمود عبد المنعم كهربا، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، عن تفاصيل موقفه الحالي من العروض المقدمة له، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد كهربا أنه يمتلك 3 عروض من أندية في الدوري المصري، إلى جانب عرض من الدوري العراقي، مشيرًا إلى أنه يدرس جميع الخيارات حاليًا بالتنسيق مع وكيله أحمد يحيى.



وقال كهربا: «أول حاجة في تفكيري إني أرجع بيتي النادي الأهلي، ده هدفي الأساسي».

وأضاف:«لو مفيش فرصة للرجوع للأهلي في الوقت الحالي، فبفكر أخد خطوة احتراف بره مصر الفترة الجاية، وبعدها أرجع تاني بإذن الله».



وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه منفتح على اللعب في الدوري المصري حال إغلاق باب العودة للأهلي، مؤكدًا: «اللعب في الدوري المصري متاح ومفيش أي مشاكل».



وبسؤاله عن إمكانية اللعب لأي نادٍ داخل مصر، أوضح كهربا أنه يحترم جميع الأندية، لكنه استبعد فكرة الانضمام إلى الزمالك، قائلاً:

«الزمالك نادي كبير وعلى راسي وجمهوره محترم، لكن الموضوع صعب جدًا».