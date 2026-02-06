الحضري: الشناوي يمر بمرحلة صعبة في الأهلي

أكد عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يواجه حاليًا فترة غير مستقرة، مشيرًا إلى أن مستواه لم يعد كما كان في السابق، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الحضري، خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، أن الشناوي يحتاج في هذه المرحلة إلى التركيز على نفسه بشكل أكبر، والعمل على استعادة الثقة، إلى جانب ضرورة محاسبة ذاته فنيًا، والالتزام بالتدريبات بصورة أقوى حتى يعود لمستواه المعروف.



شوبير الأحق بحراسة مرمى الأهلي حاليًا

وأشار الحضري إلى أن مصطفى شوبير هو الأقرب والأجدر بالمشاركة أساسيًا مع الأهلي في الوقت الحالي، خاصة أنه يقدم مستويات جيدة ويظهر اجتهادًا كبيرًا داخل التدريبات.



وأكد أن شوبير يتميز بالتركيز الشديد، وعدم التأثر بما يدور حوله من انتقادات أو ضغوط، وهو ما يجعله أكثر جاهزية لحماية عرين الفريق خلال الفترة المقبلة.

أزمة حراس المرمى في الكرة المصرية

وأضاف الحضري أن الساحة الكروية المصرية تفتقد حاليًا إلى وجود حارس مرمى يمكن اعتباره في القمة أو يتفوق بشكل واضح على الجميع، موضحًا أن معظم الحراس يمرون بحالة من التذبذب، دون ظهور اسم يفرض نفسه كأفضل حارس بشكل مطلق.

موقف كهربا وعبد المنعم من العودة للأهلي

وعن ملف عودة بعض اللاعبين للأهلي، أكد الحضري أن عودة محمود كهربا تبدو صعبة للغاية، في ظل تراجع مستواه وكثرة تنقلاته بين الأندية، بالإضافة إلى اختلاف أساليب التدريب التي أثرت على استقراره الفني.

في المقابل، أوضح الحضري أن عودة محمد عبد المنعم تظل واردة، وقد تكون فرصة ممكنة في المستقبل إذا توفرت الظروف المناسبة



