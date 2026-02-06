قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا
ليبيا.. مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي بحضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة
تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى عمان لإجراء محادثات مع أمريكا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية
بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية
الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان
دعاء ثالث جمعة من شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتريح قلبك وبالك
قارئة القرآن لصدى البلد: شعرت بالسعادة بمقابلة شيخ الأزهر.. ووعدني بتبني موهبتي
حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته
الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري
رياضة

الحضري: الشناوي يمر بمرحلة صعبة في الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
رباب الهواري

أكد عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يواجه حاليًا فترة غير مستقرة، مشيرًا إلى أن مستواه لم يعد كما كان في السابق، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الحضري، خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، أن الشناوي يحتاج في هذه المرحلة إلى التركيز على نفسه بشكل أكبر، والعمل على استعادة الثقة، إلى جانب ضرورة محاسبة ذاته فنيًا، والالتزام بالتدريبات بصورة أقوى حتى يعود لمستواه المعروف.
 

شوبير الأحق بحراسة مرمى الأهلي حاليًا

وأشار الحضري إلى أن مصطفى شوبير هو الأقرب والأجدر بالمشاركة أساسيًا مع الأهلي في الوقت الحالي، خاصة أنه يقدم مستويات جيدة ويظهر اجتهادًا كبيرًا داخل التدريبات.
 

وأكد أن شوبير يتميز بالتركيز الشديد، وعدم التأثر بما يدور حوله من انتقادات أو ضغوط، وهو ما يجعله أكثر جاهزية لحماية عرين الفريق خلال الفترة المقبلة.

أزمة حراس المرمى في الكرة المصرية

وأضاف الحضري أن الساحة الكروية المصرية تفتقد حاليًا إلى وجود حارس مرمى يمكن اعتباره في القمة أو يتفوق بشكل واضح على الجميع، موضحًا أن معظم الحراس يمرون بحالة من التذبذب، دون ظهور اسم يفرض نفسه كأفضل حارس بشكل مطلق.

موقف كهربا وعبد المنعم من العودة للأهلي

وعن ملف عودة بعض اللاعبين للأهلي، أكد الحضري أن عودة محمود كهربا تبدو صعبة للغاية، في ظل تراجع مستواه وكثرة تنقلاته بين الأندية، بالإضافة إلى اختلاف أساليب التدريب التي أثرت على استقراره الفني.

في المقابل، أوضح الحضري أن عودة محمد عبد المنعم تظل واردة، وقد تكون فرصة ممكنة في المستقبل إذا توفرت الظروف المناسبة


 

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

جهود متنوعة

أخبار أسوان| تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا.. وحصول المحافظة على جوائز التميز الحكومي

حادث ارشيفية

مصرع شخص في انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

حملة الصحة ببني سويف

ضبط طاقم تمريض غير مؤهل يدير مركز حضانات بدون ترخيص ببني سويف

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

