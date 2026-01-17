قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
أفضل وزير في العالم والحكومة الأكثر تطورا.. جائزتان من القمة العالمية للحكومات 2026
رياضة

محمد الشناوي: نفذنا تعليمات حسام حسن.. ولم نوفق في ركلات الترجيح

يسري غازي

أكد محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الوطني أن مباراة المركز الثالث اكتسب من ورائها الفراعنة الكبار بعض اللاعبين المميزين.

وخسر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثالث فى كأس أمم إفريقيا 2025 أمام نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

قال الشناوي عقب انتهاء اللقاء: بشكر زملائي وناس كتير كانت حاطة آمال كبيرة وضربات الترجيح هى ضربات الحظ ونفذنا التعليمات لكابتن حسام حسن.

تابع الشناوي: بشكر اتحاد الكرة اللى كان موفرلنا كل حاجة والنهاردة عملتوا اللى عليكم ومفيش توفيق فى ركلات الترجيح.

أضاف: مباراة المركز الثالث فرصة لتواجد لاعبين جدد وكسبنا لاعبين مميزين فى مباراة نيجيريا واستطعنا أن نكسب لاعب واتنين وتلاتة علشان اللاعيبة اللى ملعبتش طول البطولة تلعب المباراة دى. 

محمد الشناوي منتخب مصر نيجيريا كأس أمم إفريقيا حسام حسن

