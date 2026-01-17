محمد الشناوي: نفذنا تعليمات حسام حسن.. ولم نوفق في ركلات الترجيح

أكد محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الوطني أن مباراة المركز الثالث اكتسب من ورائها الفراعنة الكبار بعض اللاعبين المميزين.

وخسر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثالث فى كأس أمم إفريقيا 2025 أمام نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

قال الشناوي عقب انتهاء اللقاء: بشكر زملائي وناس كتير كانت حاطة آمال كبيرة وضربات الترجيح هى ضربات الحظ ونفذنا التعليمات لكابتن حسام حسن.

تابع الشناوي: بشكر اتحاد الكرة اللى كان موفرلنا كل حاجة والنهاردة عملتوا اللى عليكم ومفيش توفيق فى ركلات الترجيح.

أضاف: مباراة المركز الثالث فرصة لتواجد لاعبين جدد وكسبنا لاعبين مميزين فى مباراة نيجيريا واستطعنا أن نكسب لاعب واتنين وتلاتة علشان اللاعيبة اللى ملعبتش طول البطولة تلعب المباراة دى.