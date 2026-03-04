الهلال الأحمر المصري يرسل اليوم 1850 طنًا مساعدات لدعم الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 149، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وقد حملت القافلة في يومها الـ 149، نحو 1,850 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت: سلال غذائية ودقيق، مستلزمات إغاثية، ومستلزمات عناية شخصية، فضلًا عن مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري إمدادات الشتاء الأساسية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، والتي تضمنت أكثر من 13,200 حصيرة، أكثر من 10,800 مرتبة، أكثر من 2,310 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.