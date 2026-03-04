رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلا

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، أن الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن كل قائد يعينه النظام الإيراني سيكون هدفا مباشرا للتصفية.

وذكر كاتس بأن الكيان أوعز للجيش المحتل باغتيال المرشد القادم لإيران وكل مرشد يتم انتخابه.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: وجهنا الجيش للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال، و استهداف قادة النظام الإيراني جزء من أهداف عملية زئير الأسد.

واردف كاتس: سنواصل العمل مع شركائنا الأمريكيين لسحق قدرات النظام الإيراني وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله.



