الشناوي ع الدكة.. 6 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا بأمم إفريقيا

أ ش أ

أعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، تشكيل المنتخب في مباراته أمام نيجيريا مساء اليوم السبت على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشهد تشكيل منتخب مصر العديد من التغييرات، حيث سيشارك السداسي "مصطفى شوبير وخالد صبحي ومحمود حسن "تريزيجيه" ومهند لاشين وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد"، في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - خالد صبحي

الوسط: مهند لاشين - محمود حسن "تريزيجيه" - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - محمد صلاح - مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، “محمد الشناوي - أحمد الشناوي – محمد صبحي - أحمد عيد – محمد إسماعيل – محمود صابر - محمد شحاتة – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – إبراهيم عادل – عمر مرموش”