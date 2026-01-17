وصول منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة نيجيريا

وصل لاعبو منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء استعدادا لخوض مباراة نيجيريا التى تقام بعد قليل لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.
جاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:
مصطفي شوبير فى حراسة المرمي.
محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي.
مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.
بدلاء مصر في أمام نيجيريا
محمد الشناوي (23) – أحمد الشناوي (1) – محمد صبحي (16) - أحمد عيد (24) – محمد إسماعيل (28) – محمود صابر (27) - محمد شحاتة (15) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – عمر مرموش (22).