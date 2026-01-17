بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.
جاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:
مصطفي شوبير فى حراسة المرمي.
محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي.
مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.
بدلاء مصر في أمام نيجيريا
محمد الشناوي (23) – أحمد الشناوي (1) – محمد صبحي (16) - أحمد عيد (24) – محمد إسماعيل (28) – محمود صابر (27) - محمد شحاتة (15) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – عمر مرموش (22).