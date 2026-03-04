محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الأدوية والصناعات الكيماوية بمدينة بلطيم.. صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مصنع سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية، بمدينة بلطيم، على مساحة 42 ألف م2، بقوة إنتاج تتراوح بين 3000 إلى 4000 علبة أدوية في الساعة، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 أصناف دوائية، ويضم 60 موظفًا وكادرًا طبيًا، حيث تفقد إدارة الإنتاج، والتعبئة، وقسم المواد الصلبة، والمخازن، والخامات والمنتج النهائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون المحافظ للمشروعات، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور محمد شاكر، مدير إدارة الإستثمار، والدكتور خالد الجبالي، مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أحمد الصفطي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفرالشيخ، والدكتور إمام السبيعي، مدير منطقة بلطيم الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع حول مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من استقبال الخامات ومراحل التصنيع والتعبئة وحتى خروج المنتج النهائي، وآليات تطبيق معايير الجودة والرقابة الدوائية، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان تقديم منتج دوائي آمن وفعال.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الصناعات الدوائية يُعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخدمات الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الجادة، وتذليل أي معوقات قد تواجهها، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في التطوير والتحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المصنع، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، مع الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر، بما يواكب التطورات الحديثة في مجال الصناعات الدوائية.