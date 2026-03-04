قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم ليفربول السابق يهاجم فان دايك وصلاح بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون
بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يكشف مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الأدوية والصناعات الكيماوية بمدينة بلطيم.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مصنع سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية، بمدينة بلطيم، على مساحة 42 ألف م2، بقوة إنتاج تتراوح بين 3000 إلى 4000 علبة أدوية في الساعة، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 أصناف دوائية، ويضم 60 موظفًا وكادرًا طبيًا، حيث تفقد إدارة الإنتاج، والتعبئة، وقسم المواد الصلبة، والمخازن، والخامات والمنتج النهائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون المحافظ للمشروعات، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور محمد شاكر، مدير إدارة الإستثمار، والدكتور خالد الجبالي، مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أحمد الصفطي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفرالشيخ، والدكتور إمام السبيعي، مدير منطقة بلطيم الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية. 

استمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع حول مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من استقبال الخامات ومراحل التصنيع والتعبئة وحتى خروج المنتج النهائي، وآليات تطبيق معايير الجودة والرقابة الدوائية، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان تقديم منتج دوائي آمن وفعال.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الصناعات الدوائية يُعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخدمات الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الجادة، وتذليل أي معوقات قد تواجهها، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في التطوير والتحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المصنع، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، مع الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر، بما يواكب التطورات الحديثة في مجال الصناعات الدوائية.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات بلطيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طارق فهمي: لا حلول سياسية في أزمة إيران وإسرائيل.. والخيار العسكري يسيطر على المشهد

صورة أرشيفية

بعد غلق مضيق هرمز.. مخاوف من توجيه ضربات إيرانية لآبار النفط في الخليج

السعودية

الدفاعات السعودية تعترض صواريخ باليستية في الرياض والخرج.. تفاصيل

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد