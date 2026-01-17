وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء اليوم، السبت، علي ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ماذا يحدث إذا انتهت مباراة مصر ونيجيريا بالتعادل؟

بحسب لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تُعد استثناءً عن باقي مباريات الأدوار الإقصائية، ففي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين مصر ونيجيريا، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواط إضافية.

ويختلف هذا النظام عن مباريات نصف النهائي والنهائي، التي تنص اللوائح فيها على خوض شوطين إضافيين قبل الاحتكام لركلات الترجيح حال استمرار التعادل.