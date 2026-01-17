قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
فرح محفوظ تقتنص فضية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات بالبحرين

محمد سمير

حققت فرح محفوظ، لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات المقامة في مدينة المنامة بالبحرين خلال الفترة ما بين 15 وحتى 18 يناير الجاري.

وتمكنت فرح ، من التأهل للمباراة النهائية لمواجهة بطلة سنغافورة "إيلي ميهوي" لتخسر بنتيجة 15-6 وتحصد الميدالية الفضية والمركز الثاني.

وافتتحت فرح ، مشوارها بالبطولة من دور المجموعات ونجحت في تحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مواجهات لتتأهل للدور الرئيسي وتبدأ مبارياتها من دور الـ32.

وفازت اللاعبة المصرية في دور الـ32 على زميلتها فريدة مراد بنتيجة 15-12 قبل أن تفوز في ثمن النهائي على زميلتها الأخرى سلمى الشيخ في دور الـ16 بنتيجة 15-4 لتتأهل لدور الثمانية.

ونجحت فرح، في الفوز على بطلة هونج كونج "إيفانا لي" في ربع النهائي بنتيجة 15-10 قبل أن تفوز على بطلة روسيا "أستاسيا شيردينتسيفا" في مباراة نصف النهائي باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

وتعد فرح، أحد اللاعبات الواعدات في لعبة السلاح حيث تحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي للناشئات كما نجحت في حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للناشئات التي أقيمت في القاهرة العام الماضي.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

والدة شيماء جمال

المدة غير محددة.. هيئة دفاع والدة شيماء جمال تكشف كواليس قرار استمرار حبسها والسيناريو القادم

محافظ الغربية

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات واستعادة الوجه الحضاري للمحلة

البلوجر محمد عبد العاطي

تخفيض حكم حبس البلوجر محمد عبد العاطي من عامين لـ3 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

