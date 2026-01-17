بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين

ضمنت اللاعبة فرح محفوظ، ميدالية جديدة لمصر في بطولة كأس العالم لناشئي سيف المبارزة المقامة بالعاصمة البحرينية المنامة.

ونجحت فرح محفوظ في التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للناشئين، عقب فوزها على بطلة هونج كونج إيفانا لي بنتيجة 15-10، لتضمن رسميًا الحصول على ميدالية دولية جديدة تضاف إلى رصيد مصر في البطولة.

ويأتي تأهل فرح محفوظ ليؤكد تطور مستوى لاعبات سيف المبارزة المصريات، وقدرتهن على المنافسة بقوة في البطولات العالمية، خاصة في المراحل السنية، في ظل الدعم الفني والإعداد المستمر.

وكان أحمد هشام لاعب المنتخب المصري لسلاح السيف أحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى للرجال، التي استضافتها العاصمة التونسية خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، بعد مشوار قوي قدم خلاله مستويات مميزة أمام نخبة من أفضل لاعبي العالم.

وتوقف مشوار أحمد هشام في الدور نصف النهائي عقب الخسارة أمام الفرنسي سيباستيان باتريس بنتيجة 15-10، ليكتفي بالميدالية البرونزية، بعدما ضمن التتويج عقب فوزه في الدور ربع النهائي على الإيطالي بيترو توريه بنتيجة 15-11.

وتعكس هذه النتائج استمرار الحضور القوي للمبارزة المصرية على المستوى الدولي، سواء في منافسات الناشئين أو الكبار، في ظل النجاحات المتتالية التي تحققها اللعبة في مختلف البطولات العالمية والقارية