تذمر وغضب.. صحف السنغال تكشف الفوضى قبل نهائي أمم أفريقيا ضد المغرب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في إفريقيا وخارجها إلى العاصمة المغربية الرباط، غدًا الأحد، لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي ستجمع بين المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور، ونظيره السنغالي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

ووصل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بعد مباراة نصف نهائي ماراثونية انتهت بالتعادل السلبي أمام منافسه قبل أن يحسم الأسود التأهل بركلات الترجيح (4-2)، في لقاء اتسم بالندية والتكتيك الحذر حتى اللحظات الأخيرة.

من جهته، ضمن المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى النهائي بعد الفوز على مصر بهدف نظيف سجله نجمه ساديو ماني، ليؤكد أسود التيرانجا طموحاتهم في الاستمرار بالهيمنة القارية وتحقيق لقب جديد.

لكن قبل 24 ساعة من النهائي، شهد وصول بعثة المنتخب السنغالي إلى الرباط حالة من الفوضى أثارت غضب وسائل الإعلام السنغالية والجماهير، بحسب تقارير صحف اليوم السبت 17 يناير 2026.

أبرز ما تناولته الصحف السنغالية:

LES ECHOS:

مشهد فوضوي عند وصول المنتخب للرباط، مع وجود خمسة عناصر شرطة فقط لحماية البعثة، وتأمين غير كافٍ في الملعب الذي كان من المفترض أن يتدرب فيه الفريق.

كما لفتت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار التذاكر في السوق السوداء وغضب الجماهير السنغالية المقيمة بالمغرب.

TRIBUNE SPORT:

وصول فوضوي للأسود، وتعرض اللاعبين والطاقم للاحتكاك مع الجماهير، وسط غياب الطوق الأمني ووضع تأمين ضعيف للغاية.

SOURCE A:

اعتبرت أن النهائي "بدأ خارج الملعب"، حيث تُرك اللاعبون دون حماية، وفندق الإقامة لم يكن مطابقًا للمعايير، ولم يُحدد حتى الآن ملعب تدريب للفريق.

كما أشار الاتحاد السنغالي إلى أن حصتهم من التذاكر لم تتجاوز 2852 تذكرة، منها تذكرتان فقط لكبار الشخصيات (VVIP).

LE QUOTIDIEN:

سلطت الضوء على فوضى الاستقبال وأشارت إلى أن النجوم مثل بابي ثياو وساديو ماني سيكون لهم دور حاسم في تحقيق الثنائية القارية.

REWMI QUOTIDIEN:

ركزت على ارتفاع أسعار التذاكر في السوق السوداء بين 28,000 و524,000 فرنك سيفا، واستنكرت تصرفات الاتحاد الإفريقي قبل النهائي.

Dakaractu:

وصفت ما حدث بـ"فضيحة حقيقية في إدارة التذاكر"، مؤكدة أن وقت الصمت انتهى وأن الاتحاد الإفريقي مطالب بالتحرك سريعًا لضمان سير المباراة النهائية بشكل منظم وآمن.