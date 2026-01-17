السنغال ترفض ملعب التدريب في المغرب قبل نهائي أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية أن المنتخب السنغالي رفض استخدام ملعب التدريب الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي تُقام حاليًا في المغرب.

موعد مباراة السنغال والمغرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النهائي بين السنغال والمغرب يوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مولاي عبد اللّٰه في الرباط. المباراة تمثل تتويجًا لمشوار الفريقين في البطولة، وسط توقعات بمنافسة قوية على لقب كأس أمم أفريقيا.





اعتراض السنغال على الملعب

ذكرت صحيفة wiwsport السنغالية، أنه قبل ساعات قليلة من آخر تدريب للفريق، لا يزال المنتخب السنغالي يفتقد إلى ملعب مناسب لإجراء تدريبه النهائي قبل المباراة. وأفادت الصحيفة، استنادًا إلى مصادر مقربة، أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رفض استخدام الملعب الذي حدده الاتحاد الأفريقي.



قضايا تنظيمية تثير الجدل

تشير المصادر إلى أن الخلافات التنظيمية لا تزال قائمة بين الاتحاد السنغالي وكاف، خاصة فيما يتعلق بترتيبات التدريبات وحصول المشجعين على التذاكر. كما واجهت بعثة السنغال بعض الصعوبات عند وصولها إلى الرباط يوم الجمعة، حيث وصفت الصحيفة الاستقبال بأنه “غريب وغير منظم”.

صعوبات للجماهير والبعثة

يعاني المشجعون السنغاليون من صعوبة الحصول على التذاكر لحضور المباراة، في ظل أزمة تنظيمية تشهدها البطولة، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على المنتخب قبل مواجهة النهائي. بينما يسعى الفريق لإيجاد حل سريع لموضوع ملعب التدريب، لضمان الاستعداد الأمثل لملاقاة المنتخب المغربي.

تطلعات المنتخب السنغالي

رغم هذه التحديات، يركز المنتخب السنغالي على تحقيق الفوز في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، مع الحفاظ على الروح المعنوية العالية للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المباراة مساء الأحد



