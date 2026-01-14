افتراءات .. منتخب السنغال يُوضّح حقيقة الحركة المُثيرة للجدل للاعبيه قبل مواجهة منتخب مصر

حسمت إدارة منتخب السنغال الجدل حول الفيديو الذي انتشر مؤخرًا ويظهر لاعبي المنتخب خلال التدريبات قبل مواجهة مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح كارا ثيون، المتحدث الرسمي باسم أسود التيرانجا، خلال تصريحات لبرنامج «ملعب أون» على قناة أون سبورت، أن الفيديو لا علاقة له بأي شكل بمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن ما ظهر جاء ضمن تقسيمة داخل التدريب، حيث احتفل أحد الفريقين بعد الفوز في المباراة التجريبية.

وأضاف “ثيون” أن لاعبي المنتخب السنغالي لا يملكون وقتًا للانشغال بالسخرية أو التقليل من أي فريق منافس، مؤكدًا أن هذا النوع من الشائعات لا يمت للحقيقة بصلة.

وتابع متحدث السنغال أن اللاعبين يحترمون المنتخب المصري بشكل كامل، وأن ما تم تداوله بشأن الفيديو هو مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.

واختتم ثيون تصريحه بالتأكيد على أن التركيز الكامل لدى الفريق منصب على الاستعداد للمباراة المهمة أمام مصر، وأن أي تصرفات أو احتفالات خلال التدريبات تظل ضمن نطاق التحضيرات الفنية فقط.